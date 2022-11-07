Агент Чинахова: «Егор прибавил почти во всех компонентах, у него большой прогресс»
Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Коламбуса» Егора Чинахова, поделился впечатлениями от матчей регулярного чемпионата НХЛ в Финляндии.
— НХЛ проводит такие матчи по своим правилам, приезжают свои организаторы. Игры не отличаются от тех, которые проходят в Америке. Единственное, другие болельщики, но в Финляндии они любят хоккей, так что атмосфера была очень хорошая. В командах много финнов, поэтому поддержка была впечатляющей. Больше болели за «Колорадо», и Микко Рантанен сделал хет-трик для своих болельщиков. В общем, все прошло на самом высоком уровне, как обычно в НХЛ.
— Вашей целью было встретиться с вашим клиентом, форвардом «Коламбуса» Егором Чинаховым?
— Смог увидеть наших ребят, пообщаться. Мы встретились с Егором, обсудили нюансы. Есть плюсы и минусы, и, надеюсь, в итоге все будет хорошо. Он немного получает шайбу, но радуют его физическое кондиции, катание и мощь, которая у него появилась. Егор очень сильно прибавил почти во всех компонентах. У него большой прогресс. Единственное, он мало получает шайбу.
— В руководстве «Коламбуса» довольны его игрой?
— Довольны, никаких вопросов нет. В любом случае это только начало сезона. В клубе не очень довольны результатами команды, у лидеров пока игра не клеится, — цитирует «РБ Спорт» Бабаева.
«Коламбус» дважды проиграл «Колорадо» со счетом 3:6 и 1:5
На счету 21-летнего Чинахова 6 (2+4) очков в 12 матчах текущего сезона НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|12
|9
|3
|18
|2
|Каролина
|12
|8
|4
|17
|3
|Рейнджерс
|13
|6
|7
|15
|4
|Филадельфия
|11
|6
|5
|14
|5
|Айлендерс
|12
|7
|5
|14
|6
|Вашингтон
|13
|5
|8
|12
|7
|Питтсбург
|12
|4
|8
|10
|8
|Коламбус
|12
|3
|9
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|12
|10
|2
|20
|2
|Детройт
|12
|7
|5
|16
|3
|Торонто
|13
|7
|6
|16
|4
|Тампа-Бэй
|12
|7
|5
|15
|5
|Флорида
|13
|7
|6
|15
|6
|Баффало
|12
|7
|5
|14
|7
|Монреаль
|12
|5
|7
|11
|8
|Оттава
|11
|4
|7
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|12
|8
|4
|17
|2
|Виннипег
|11
|7
|4
|15
|3
|Колорадо
|11
|6
|5
|13
|4
|Чикаго
|12
|5
|7
|12
|5
|Миннесота
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|12
|5
|7
|11
|7
|Аризона
|11
|4
|7
|9
|8
|Сент-Луис
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|22
|2
|Сиэтл
|13
|7
|6
|16
|3
|Лос-Анджелес
|14
|7
|7
|15
|4
|Эдмонтон
|12
|7
|5
|14
|5
|Калгари
|10
|5
|5
|11
|6
|Ванкувер
|12
|3
|9
|9
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|9
|8
|Сан-Хосе
|14
|3
|11
|9
|7.11
|01:00
|
Каролина – Торонто
|1 : 3
|7.11
|01:00
|
Рейнджерс – Детройт
|2 : 3 ОТ
|7.11
|05:00
|
Анахайм – Флорида
|3 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|25
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|23
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|14
|19
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|12
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|14
|10
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|14
|9
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Вилле Хуссо
Детройт
|7
|1.86
|
|
Картер Харт
Филадельфия
|8
|1.97