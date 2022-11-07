Нападающий Анисимов возобновил тренировки в составе «Филадельфии»

Российский нападающий Артем Анисимов приступил к тренировкам в составе «Филадельфии», сообщает журналист Билл Мельцер.

В конце сентября 34-летний форвард получил травму нижней части тела в предсезонном лагере, неудачно заблокировав бросок.

Напомним, что он находился в клубе на просмотровом контракте и пока не подписал официальное соглашение.

В прошлом сезоне форвард после долгого перерыва вернулся в КХЛ и выступал за «Локомотив». В 27 матчах он набрал 19 (8+11) очков.