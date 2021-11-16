Наместников в матче с «Коламбусом» набрал 10-е очко в сезоне
05:04
Форвард «Детройта» Владислав Наместников отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».
На 25-й минуте встречи 28-летний россиянин ассиситировал Майклу Расмуссену.
Pucks on net!— Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) November 16, 2021
Ras gets his first of the season! #LGRW pic.twitter.com/uCas1w3ML9
На данный момент Наместников набрал 10 (7+3) очков в 17 матчах сезона.
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