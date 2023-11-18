Наместников признан второй звездой матча «Виннипег» — «Баффало»

Читать «СЭ» в

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Виннипег» — «Баффало» (3:2).

Второй звездой был признан российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников. 30-летний россиянин отметился двумя результативными передачами.

Первой звездой стал форвард «Виннипега» Нино Нидеррайтер, на счету которого 2 (0+2) очка. Замкнул тройку — защитник «Сэйбрз» Расмус Далин, сделавший голевую передачу.