Вратарь «Питтсбурга» Неделькович забил гол в первом матче за фарм-клуб АХЛ

Вратарь «Уилкс-Берри Алекс Неделькович забросил шайбу в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Провиденса» (4:2).

27-летний американец в первом матче за фарм-клуб «Питтсбурга» забил гол на 59-й минуте в пустые ворота. Голкипер уже забивал в АХЛ в сезоне-202017/18.

В текущем сезоне Неделькович провел два матча в НХЛ, а также один матч в АХЛ.