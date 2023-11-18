«Виннипег» победил «Баффало». Наместников набрал 2 очка
«Виннипег» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Для «Сэйбрз» это третье поражение подряд.
Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников отметился двумя голевыми передачами. Его признали второй звездой встречи.
«Виннипег» набрал 20 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. «Баффало» идет на 14-й строчке в Восточной конференции — 15 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Баффало» — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
Голы: Перфетти — 6 (Наместников, Пионк), 22:12 — 1:0. Эпплтон — 5 (Нидеррайтер, Лаури), 24:33 — 2:0. Так — 5, 24:56 — 2:1. Элерс — 5 (Нидеррайтер, Наместников), 28:12 — 3:1. Петерка — 7 (Далин, Бенсон), 41:00 — 3:2.
Вратари: Хеллибак — Комри (59:20).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 18 (7+5+6) — 27 (6+10+11).
Наши: Наместников (14.48/1/+2) — -.
18 ноября. Виннипег. Canada Life Centre. 11340 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|14
|11
|3
|23
|2
|Вашингтон
|14
|8
|6
|18
|3
|Каролина
|16
|9
|7
|18
|4
|Нью-Джерси
|15
|8
|7
|17
|5
|Филадельфия
|16
|8
|8
|17
|6
|Питтсбург
|15
|8
|7
|16
|7
|Айлендерс
|16
|5
|11
|15
|8
|Коламбус
|17
|4
|13
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|15
|12
|3
|26
|2
|Флорида
|16
|10
|6
|21
|3
|Торонто
|16
|9
|7
|20
|4
|Детройт
|17
|8
|9
|19
|5
|Тампа-Бэй
|17
|7
|10
|18
|6
|Монреаль
|17
|7
|10
|16
|7
|Баффало
|17
|7
|10
|15
|8
|Оттава
|14
|7
|7
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|15
|11
|4
|23
|2
|Колорадо
|15
|10
|5
|20
|3
|Виннипег
|16
|9
|7
|20
|4
|Аризона
|16
|8
|8
|18
|5
|Сент-Луис
|15
|8
|7
|17
|6
|Миннесота
|15
|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|14
|5
|9
|10
|8
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|17
|13
|4
|27
|2
|Ванкувер
|17
|12
|5
|25
|3
|Лос-Анджелес
|15
|9
|6
|21
|4
|Анахайм
|16
|9
|7
|18
|5
|Сиэтл
|18
|6
|12
|16
|6
|Калгари
|16
|6
|10
|14
|7
|Эдмонтон
|15
|5
|10
|11
|8
|Сан-Хосе
|17
|3
|14
|7
|18.11
|04:00
|
Виннипег – Баффало
|3 : 2
|18.11
|06:00
|
Анахайм – Флорида
|- : -
|18.11
|19:00
|
Оттава – Миннесота
|- : -
|18.11
|21:00
|
Филадельфия – Вегас
|- : -
|18.11
|22:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|17
|27
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|17
|27
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|17
|27
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|17
|13
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|16
|13
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|16
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Чарли Линдгрен
Вашингтон
|4
|1.76