Меркулов забросил четвертую шайбу за фарм-клуб «Бостона»

«Провиденс» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Уилкс-Берри» со счетом 2:4.

В составе фарм-клуба «Бостона» форвард Георгий Меркулов отметился заброшенной шайбой. У защитника фарм-клуба «Питтсбурга» Дмитрия Саморукова результативная передача.

Голкипер «Уилкс-Берри» Алекс Неделькович забросил шайбу в пустые ворота.

В текущем сезоне 23-летний Меркулов провел 14 матчей в АХЛ, в которых набрал 9 (4+5) очков. У 24-летнего Саморукова 5 (1+4) очков в 14 играх.