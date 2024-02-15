Мухамадуллин рассказал о впечатлениях от Матча звезд АХЛ

Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин поделился впечатлениями от матча звезд АХЛ.

«Это больше праздник для болельщиков, ну и у игроков есть возможность морально и психологически перезагрузиться. Это больше как шоу, если говорить о тех же конкурсах. Болельщикам интересно увидеть вживую красивые буллиты, силу броска и их точность, обводку, точность передач. В первую очередь для них все устраивается», — приводит слова Мухамадуллина ТАСС.

В текущем сезоне 22-летний россиянин набрал 27 (6+21) очков в 44 матчах регулярного чемпионата АХЛ. Он выступает в Северной Америке с 2022 года, но дважды отправлялся в аренду в «Салават Юлаев». В конце января хоккеист дебютировал в НХЛ в матче против «Баффало» (2:5).

В 2020 году «Нью-Джерси» выбрал Мухамадуллина под 20-м номером первого раунда драфта НХЛ.