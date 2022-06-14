«Монреаль» заключил контракт с бывшим защитником «Йокерита»

«Монреаль» заключил контракт с защитником Отто Лескиненом. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает сайт клуба.

Игрок заработает в НХЛ за год 750 тысяч долларов. Зарплата на уровне АХЛ — 300 тысяч.

Лескинен уже выступал за «Монреаль», но прошлый сезон провел в Европе.

25-летний финн успел поиграть за «Йокерит» в КХЛ, где в 35 матчах набрал 15 (4+11) очков.