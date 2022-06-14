Бывший вратарь «Баффало» и «Сент-Луиса» Хаттон завершил карьеру

Голкипер Картер Хаттон в социальных сетях объявил о завершении карьеры.

«В начале 2021 года я получил травму лодыжки, что значительно облегчило мне принятие данного решения.

Это, в сочетании с некоторыми другими вещами, помогло мне принять решение о завершении карьеры", — сказал вратарь.

В сезоне-2021/22 36-летний Хаттон сыграл 3 матча за «Аризону», в которых пропустил 15 шайб при 74,1% отраженных бросков.

Ранее он также выступал за «Чикаго», «Нэшвилл», «Сент-Луис» и «Баффало».