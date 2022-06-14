«Питтсбург» считает приоритетом продление контракта с Летангом. Новый контракт также ждет Малкин

«Питтсбург» определил приоритетной задачей продление контракта с защитником Крисом Летангом, сообщает The Athletic.

Отметим, что идут переговоры по новому контракту и с нападающим Евгением Малкиным.

В этом сезоне Летанг провел 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 68 (10+58) очков. В плей-офф в 7 матчах у него 4 (1+3) очка.

Летом у 35-летнего канадца истекает срок прежнего соглашения, по которому он зарабатывал в среднем 7,25 миллиона долларов в год. Он может получить статус неограниченно свободного агента.

Летанг провел всю свою карьеру в НХЛ в составе «Питтсбурга» и вместе с командой выиграл три Кубка Стэнли.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» истекает 1 июля, после чего он станет неограниченно свободным агентом.

Он был выбран «Пингвинз» на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В НХЛ игрок выступает с 2006 года, он трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).