«Монреаль» выбрал защитника Конюшкова под 110-м номером на драфте НХЛ

«Монреаль» выбрал защитника «Торпедо» Богдана Конюшкова под 110-м номером на драфте НХЛ 2023 года.

В сезоне-2022/23 20-летний россиянин сыграл за нижегородский клуб 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 25 (2+23) очков. В плей-офф он набрал 5 (0+5) баллов в 10 играх.