Александр Рыков выбран «Каролиной» под 100-м номером на драфте НХЛ

«Каролина» выбрала российского нападающего клуба ВХЛ «Челмет» Александра Рыкова под 100-м номером на драфте НХЛ 2023 года.

В минувшем сезоне 17-летний нападающий дебютировал в КХЛ и сыграл 6 матчей за «Трактор», не отметившись результативными действиями.

В сезоне ВХЛ-2022/23 Рыков провел в составе «Челмета» 20 матчей и набрал 11 (4+7) очков.