«Нью-Джерси» победил «Филадельфию» в «Зимней классике»

«Нью-Джерси» дома обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Встреча прошла на стадионе «Метлайф», который является домашней ареной для клубов НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс». Стадион вмещает 82 500 зрителей — игру посетили 70 328 человек.

У хозяев по два раза забросили Нико Хишир и Нэйтан Бастиан, по одному голу у Брендана Смита и Тайлера Тоффоли. У гостей отличился дублем Оуэн Типпетт, еще одна шайба на счету Ника Силера.

«Филадельфия» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 65 очками в 56 матчах. «Нью-Джерси» идет на девятой строчке с 60 очками в 54 играх.