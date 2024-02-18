Овечкин продлил свою результативную серию в НХЛ до восьми матчей

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу на Ти Джея Оши в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

38-летний россиянин продлил свою результативную серию до восьми матчей подряд — форвард как минимум забрасывал одну шайбу или делал голевую передачу в последних восьми встречах.

Всего у Овечкина 38 (14+24) очков в 50 матчах за «Вашингтон» в сезоне-2023/24.

Нападающий занимает 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ — у него 1523 (836+687) очков в 1397 матчах за всю карьеру в лиге.