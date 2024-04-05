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Сегодня, 05:04

Овечкина признали третьей звездой матча «Вашингтон» — «Питтсбург»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Питтсбург» (1:4).

Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. 38-летний россиянин забросил одну шайбу и сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов лиги.

Второй звездой стал защитник «Пингвинз» Пьер-Оливье Жозеф, забросивший одну шайбу. Возглавил тройку голкипер Алекс Неделькович, который отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

Александр Овечкин. Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 849-го гола Александра
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 76 51 25 106
2 Каролина 76 47 29 101
3 Айлендерс 76 34 42 83
4 Филадельфия 76 36 40 83
5 Вашингтон 75 36 39 82
6 Питтсбург 76 35 41 81
7 Нью-Джерси 76 36 40 76
8 Коламбус 76 25 51 62
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 77 45 32 105
2 Флорида 77 48 29 101
3 Торонто 75 43 32 95
4 Тампа-Бэй 76 43 33 93
5 Детройт 75 37 38 82
6 Баффало 76 36 40 77
7 Оттава 75 33 42 70
8 Монреаль 75 29 46 70
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 76 48 28 105
2 Колорадо 76 48 28 102
3 Виннипег 76 46 30 98
4 Нэшвилл 76 44 32 92
5 Сент-Луис 76 40 36 84
6 Миннесота 75 36 39 82
7 Аризона 75 31 44 67
8 Чикаго 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 76 47 29 102
2 Эдмонтон 74 45 29 95
3 Вегас 75 42 33 92
4 Лос-Анджелес 75 39 36 89
5 Сиэтл 75 31 44 75
6 Калгари 75 34 41 73
7 Анахайм 76 25 51 54
8 Сан-Хосе 74 17 57 42
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5.04 02:00
Монреаль – Тампа-Бэй
 4 : 7
5.04 02:00
Оттава – Флорида
 0 : 6
5.04 02:00
Коламбус – Айлендерс
2 : 4
5.04 02:00
Каролина – Бостон
 1 : 4
5.04 02:00
Вашингтон – Питтсбург
 1 : 4
5.04 03:00
Нэшвилл – Сент-Луис
 6 : 3
5.04 03:00
Виннипег – Калгари
 5 : 2
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Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 76 130
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 126
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 74 63
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 73 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 77 53
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

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Ярослав Аскаров

Нэшвилл

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Ванкувер

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