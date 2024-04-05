Овечкина признали третьей звездой матча «Вашингтон» — «Питтсбург»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Питтсбург» (1:4).

Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. 38-летний россиянин забросил одну шайбу и сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов лиги.

Второй звездой стал защитник «Пингвинз» Пьер-Оливье Жозеф, забросивший одну шайбу. Возглавил тройку голкипер Алекс Неделькович, который отразил 30 из 31 броска по своим воротам.