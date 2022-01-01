«Монреаль» проведет матч против «Флориды» в усеченном составе

Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм сообщил, что не сможет выставить полноценный состав на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды», информирует инсайдер Пьер Лебрюн.

В распоряжении тренера осталось только 11 нападающих и пять защитников. Сразу несколько игроков «Канадиенс» попали в ковид-протокол.