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«Монреаль» проведет матч против «Флориды» в усеченном составе

20:01
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Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм сообщил, что не сможет выставить полноценный состав на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды», информирует инсайдер Пьер Лебрюн.

В распоряжении тренера осталось только 11 нападающих и пять защитников. Сразу несколько игроков «Канадиенс» попали в ковид-протокол.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное