Даниил Тарасов сыграет против «Каролины»
19:39
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата сыграет против «Каролины».
Российский вратарь «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов начнет встречу с первых минут, пишет журналист Аарон Портцлайн.
В текущем сезоне Тарасов провел три матча в НХЛ, в которых пропустил пять шайб при 93,6 процента отраженных бросков.
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