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Даниил Тарасов сыграет против «Каролины»

19:39
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«Коламбус» в матче регулярного чемпионата сыграет против «Каролины».

Российский вратарь «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов начнет встречу с первых минут, пишет журналист Аарон Портцлайн.

В текущем сезоне Тарасов провел три матча в НХЛ, в которых пропустил пять шайб при 93,6 процента отраженных бросков.

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Иван Шитик все материалы автора
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