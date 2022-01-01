Даниил Тарасов сыграет против «Каролины»

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата сыграет против «Каролины».

Российский вратарь «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов начнет встречу с первых минут, пишет журналист Аарон Портцлайн.

В текущем сезоне Тарасов провел три матча в НХЛ, в которых пропустил пять шайб при 93,6 процента отраженных бросков.