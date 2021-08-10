Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Монреаль» близок к подписанию нового контракта с Котканиеми

00:00
Теги:

«Монреаль» близок к подписанию нового контракт с нападающим Йеспери Котканиеми, сообщает журналист The Fourth Period Давид Паньотта.

С игроком будет подписан контракт-мостик на два или три года.

Котканиеми в прошедшем сезоне НХЛ сыграл 56 матчей в регулярном чемпионате, набрав 20 (5+15) баллов при полезности «-1». В 19 играх плей-офф 21-летний форвард сумел набрать 8 (5+3) очков при полезности «-5».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Дина Аверина: «Если захотим, вернемся, если нет — значит, нет»
Отвесила "лещей": кошка отомстила фену за шум и рассмешила Сеть
Почему Тарантино поклялся никогда не давать матери денег
ООН предупредила о необратимой катастрофе на Земле
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд