«Монреаль» близок к подписанию нового контракта с Котканиеми

«Монреаль» близок к подписанию нового контракт с нападающим Йеспери Котканиеми, сообщает журналист The Fourth Period Давид Паньотта.

С игроком будет подписан контракт-мостик на два или три года.

Котканиеми в прошедшем сезоне НХЛ сыграл 56 матчей в регулярном чемпионате, набрав 20 (5+15) баллов при полезности «-1». В 19 играх плей-офф 21-летний форвард сумел набрать 8 (5+3) очков при полезности «-5».