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Гальченюк может вернуться в «Монреаль»

9 августа 2021, 23:54
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Нападающий Алекс Гальченюк, который находится в статусе неограниченно свободного агента, может вернуться в «Монреаль», утверждает журналист Sportsnet Люк Фокс.

В минувшем сезоне 27-летний американец играл за «Оттаву» и «Торонто». Всего он провел 34 матча в регулярном чемпионате и набрал 13 (5+8) очков. В плей-офф на его счету 4 (1+3) очка в 6 встречах.

Алекс Гальченюк был выбран в первом раунде на драфте НХЛ в 2012 году под общим 3-м номером как раз «Монреалем». За «Хабс» американец отыграл пять сезонов, после чего летом 2018 года был обменян в «Аризону».

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Иван Шитик все материалы автора

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