Источник: ЦСКА заключил предварительный контракт с Капризовым

Российский нападающий Кирилл Капризов заключил предварительное соглашение с ЦСКА. Как сообщает в Twitter журналист Фрэнк Серавалли, действовать однолетнее соглашение начнет с 1 сентября.

Initial hang-up was MIN was only interested in a 7 or 8-year deal for the Calder Trophy winner. That's not the case. Bunch of options in term.



But the Kaprizov camp contends there has been no offer made since April.



We'll see where this goes, two sides remain in communication. — Frank Seravalli (@frank_seravalli) August 9, 2021

Однако, по информации инсайдера, соглашение россиянина состоит из 8 цифр в долларах — это минимум 10 миллионов. В рублях такая сумма составит примерно 735 миллионов, при том, что потолок зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов.

В прошлом сезоне 24-летний россиянин играл в НХЛ за «Миннесоту». По итогам сезона он стал обладателем «Колдер Трофи», который вручают лучшему новичку.

26 июля стало известно, что Капризов получил квалификационное предложение от «Миннесоты».

Напомним, ранее Капризов выступал за ЦСКА с 2017 по 2020 год.