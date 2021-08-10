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Источник: ЦСКА заключил предварительный контракт с Капризовым

07:13
Кирилл Капризов. Фото Instagram
Кирилл Капризов. Фото Instagram
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Российский нападающий Кирилл Капризов заключил предварительное соглашение с ЦСКА. Как сообщает в Twitter журналист Фрэнк Серавалли, действовать однолетнее соглашение начнет с 1 сентября.

Однако, по информации инсайдера, соглашение россиянина состоит из 8 цифр в долларах — это минимум 10 миллионов. В рублях такая сумма составит примерно 735 миллионов, при том, что потолок зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов.

В прошлом сезоне 24-летний россиянин играл в НХЛ за «Миннесоту». По итогам сезона он стал обладателем «Колдер Трофи», который вручают лучшему новичку.

26 июля стало известно, что Капризов получил квалификационное предложение от «Миннесоты».

Напомним, ранее Капризов выступал за ЦСКА с 2017 по 2020 год.

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Евгений Козинов все материалы автора

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