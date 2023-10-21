Мирошниченко признан третьей звездой матча за фарм-клуб «Вашингтона»

Форвард «Херши» Иван Мирошниченко стал третьей звездой матча регулярного чемпионата АХЛ против «Провиденса» (3:2).

19-летний россиянин забросил вторую шайбу фарм-клуба «Вашингтона».

В текущем сезоне Мирошниченко провел 3 матча в АХЛ, в которых набрал 2 (1+1) очка.