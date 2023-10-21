«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ
«Айлендерс» на своем льду проиграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ.
В составе «островитян» по две шайбы забросили Брок Нельсон и Бо Хорват. У победителей дубль оформил Джек Хьюз, а также по голу на свой счте записали Дуги Хэмилтон, Тайлер Тоффоли и Люк Хьюз.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
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|0
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|4
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|2
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|2
|2
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|2
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|8
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|4
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|Тихоокеанский дивизион
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|В
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|О
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|5
|5
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|2
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|5
|2
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|4
|5
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26.10
|21.10
|02:00
|
Коламбус – Калгари
|3 : 1
|21.10
|02:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|21.10
|20:00
|
Оттава – Детройт
|- : -
|21.10
|23:00
|
Аризона – Анахайм
|- : -
Лидеры
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Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
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|8
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|4
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|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
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|7
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|4
|6
|
|
Брок Босер
Ванкувер
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|5
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|4
|5
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|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Александр Георгиев
Колорадо
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|0.98
|
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Айлендерс
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