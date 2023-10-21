«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» на своем льду проиграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ.

В составе «островитян» по две шайбы забросили Брок Нельсон и Бо Хорват. У победителей дубль оформил Джек Хьюз, а также по голу на свой счте записали Дуги Хэмилтон, Тайлер Тоффоли и Люк Хьюз.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте