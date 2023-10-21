Форвард «Детройта» Фаббри из-за травмы выбыл на месяц

Нападающий «Детройта» Робби Фаббри пропустит четыре недели из-за травмы, сообщается на официальном сайте клуба.

27-летний канадец получил повреждение нижней части тела. Главный тренер «Ред Уингз» Дерек Лалонд отметил, что это не связано с травмой колена, из-за которой Фаббри выбыл в концовке сезона-2022/23.

В текущем сезоне Фаббри сыграл один матч в НХЛ и забил один гол.