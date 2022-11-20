Мироманов признан первой звездой матча за фарм-клуб «Вегаса» в АХЛ

«Хендерсон» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Онтарио» со счетом 3:1.

В составе победителей 2 (1+1) очка набрал защитник Даниил Мироманов, который стал первой звездой встречи.

В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 13 матчей в АХЛ, в которых набрал 11 (5+6) очков.