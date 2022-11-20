Георгиев признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Колорадо»

По итогам матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Колорадо» (0:4) первой звездой признан российский вратарь гостей Александр Георгиев. Игрок гостей оформил первый шатаут в сезоне, отразив все 32 броска.

Второй и третьей звездами также признаны игроки «Колорадо» Натан Маккиннон (1+1) и Кейл Макар (0+1).