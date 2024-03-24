«Миннесота» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

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«Сент-Луис» на выезде обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сент-Луис» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 79 очками в 71 матче.

«Миннесота» идет на десятой строчке с 77 очками в 71 игре.