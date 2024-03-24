Гол Форсберга принес «Нэшвиллу» победу над «Детройтом»

«Нэшвилл» дома обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Единственную шайбу забил нападающий хозяев Филип Форсберг.

«Нэшвилл» занимает шестое место в таблице Западной конференции НХЛ с 88 очками в 71 матче, команда одержала пятую победу подряд.

«Детройт» идет на восьмой строчке «Востока» с 78 очками в 71 игре.