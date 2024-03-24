«Нэшвилл» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» дома обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нэшвилл» занимает шестое место в таблице Западной конференции НХЛ с 88 очками в 71 матче.

«Детройт» идет на восьмой строчке «Востока» с 78 очками в 71 игре.