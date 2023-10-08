«Миннесота»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Основная информация о клубе «Миннесота Уайлд» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Миннесота Уайлд»

Город: Сент-Пол, штат Миннесота (США)

Год основания: 2000

Главный тренер: Дин Эвасон

Капитан: Джаред Сперджон

Домашняя арена (вместимость): Эксел Энерджи-центр (18 064)

Конференция: Западная

Дивизион: Центральный

«Миннесота»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

«Миннесота Уайлд» выступает в НХЛ с сезона 2000 / 2001. Лучшее достижением клуба — победа в Центральном дивизионе (2007 / 2008) и выход в финал Западной конференции (2002 / 2003).

В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Уайлд» с 103 очками занял 3-е место в Центральном дивизионе и 6-е в Западной конференции. Команда из Сент-Пола вылетела в первом раунде Кубка Стэнли — 2-4 в серии с «Далласом».

«Миннесота»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Миннесота» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ на домашней арене «Эксел Энерджи-центр» игрой против «Флориды». Начало — в 3.00 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Уайлд» встретится с «Сиэтлом» в пятницу, 19 апреля (начало — 2.00 мск).

«Миннесота»: календарь матчей в октябре 2023

13 октября. 3.00. «Миннесота» — «Флорида»

15 октября. 2.00. «Торонто» — «Миннесота»

18 октября. 2.00. «Монреаль» — «Миннесота»

20 октября. 3.00. «Миннесота» — «Лос-Анджелес»

22 октября. 3.00. «Миннесота» — «Коламбус»

25 октября. 4.00. «Миннесота» — «Эдмонтон»

27 октября. 2.00. «Филадельфия» — «Миннесота»

28 октября. 2.00. «Вашингтон» — «Миннесота»

30 октября. 0.00. «Нью-Джерси» — «Миннесота»

Календарь матчей «Миннесоты» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Миннесоты»

Дин Эвасон (59 лет) начал тренерскую карьеру в 1999 году. Канадский специалист на уровне НХЛ работал в «Ванкувере» и «Вашингтоне» (ассистент главного тренера). В 2018 году стал помощником главного тренера в «Миннесоте», 14 февраля 2020-го был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а 13 июля того же года продолжил работу в полноценном статусе.

Российские хоккеисты «Миннесоты»

Кирилл Капризов (нападающий)

«Миннесота»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»