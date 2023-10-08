«Миннесота»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Полное название: «Миннесота Уайлд»
Город: Сент-Пол, штат Миннесота (США)
Год основания: 2000
Главный тренер: Дин Эвасон
Капитан: Джаред Сперджон
Домашняя арена (вместимость): Эксел Энерджи-центр (18 064)
Конференция: Западная
Дивизион: Центральный
«Миннесота»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
«Миннесота Уайлд» выступает в НХЛ с сезона 2000 / 2001. Лучшее достижением клуба — победа в Центральном дивизионе (2007 / 2008) и выход в финал Западной конференции (2002 / 2003).
В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Уайлд» с 103 очками занял 3-е место в Центральном дивизионе и 6-е в Западной конференции. Команда из Сент-Пола вылетела в первом раунде Кубка Стэнли — 2-4 в серии с «Далласом».
«Миннесота»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Миннесота» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ на домашней арене «Эксел Энерджи-центр» игрой против «Флориды». Начало — в 3.00 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Уайлд» встретится с «Сиэтлом» в пятницу, 19 апреля (начало — 2.00 мск).
«Миннесота»: календарь матчей в октябре 2023
13 октября. 3.00. «Миннесота» — «Флорида»
15 октября. 2.00. «Торонто» — «Миннесота»
18 октября. 2.00. «Монреаль» — «Миннесота»
20 октября. 3.00. «Миннесота» — «Лос-Анджелес»
22 октября. 3.00. «Миннесота» — «Коламбус»
25 октября. 4.00. «Миннесота» — «Эдмонтон»
27 октября. 2.00. «Филадельфия» — «Миннесота»
28 октября. 2.00. «Вашингтон» — «Миннесота»
30 октября. 0.00. «Нью-Джерси» — «Миннесота»
Календарь матчей «Миннесоты» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Миннесоты»
Дин Эвасон (59 лет) начал тренерскую карьеру в 1999 году. Канадский специалист на уровне НХЛ работал в «Ванкувере» и «Вашингтоне» (ассистент главного тренера). В 2018 году стал помощником главного тренера в «Миннесоте», 14 февраля 2020-го был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а 13 июля того же года продолжил работу в полноценном статусе.
Российские хоккеисты «Миннесоты»
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Кирилл Капризов (нападающий)
«Миннесота»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|0
|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|0
|0
|5
|Нью-Джерси
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|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
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|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
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|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -