«Сент-Луис» обыграл «Чикаго», Александров забил гол

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«Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 5:3.

В составе «блюзменов» отличился Никита Александров, Павел Бучневич сделал две результативные передачи.

В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» 13 октября сыграет с «Далласом», «Чикаго» 11 октября встретится с «Питтсбургом».