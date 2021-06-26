Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Экс-форвард «Питтсбурга» Бо Беннетт завершил карьеру в 29 лет

17:38
Теги:

Бывший форвард «Питтсбурга» Бо Беннетт объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет.

Причиной игрок назвал многочисленные травмы, из-за которых он, в частности, пропустил сезон-2020/21.

Хоккеист был выбран «Питтсбургом» под общим 20-м номером на драфте НХЛ-2010.

В НХЛ он провел в общей сложности 200 матчей, в которых набрал 64 (24+40) очка. В плей-офф добавил 6 (2+4) баллов в 21 игре.

В чемпионском для «Питтсбурга» сезоне-2015/16 провел 33 матча в регулярном чемпионате и 1 раз сыграл в плей-офф, не набрав игр для нанесения фамилии на Кубок Стэнли.

В сезоне-2018/19 Беннетт сыграл 5 матчей в КХЛ за минское «Динамо», в которых набрал 1 (0+1) очко.

Читайте также

Запасаемся терпением и ждем Евро-2028. О магии цифры 8 для сборной России
Уэльс — Дания: прямая трансляция матча Евро-2020
19-летняя украинка зарядила 2,06 м, это близко к мировому! Выше не прыгала даже Ласицкене
Итальянская ведущая футбольного шоу в прямом эфире повторила эротическую сцену из фильма «Основной инстинкт»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд