Экс-форвард «Питтсбурга» Бо Беннетт завершил карьеру в 29 лет

Бывший форвард «Питтсбурга» Бо Беннетт объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет.

Причиной игрок назвал многочисленные травмы, из-за которых он, в частности, пропустил сезон-2020/21.

For as long as I can remember, all I ever wanted to do was play hockey...#howboutthatridein #bandaidbrigade #thankyouall pic.twitter.com/ei5S0FSHuQ — Beau Bennett (@BeauBennett19) June 25, 2021

Хоккеист был выбран «Питтсбургом» под общим 20-м номером на драфте НХЛ-2010.

В НХЛ он провел в общей сложности 200 матчей, в которых набрал 64 (24+40) очка. В плей-офф добавил 6 (2+4) баллов в 21 игре.

В чемпионском для «Питтсбурга» сезоне-2015/16 провел 33 матча в регулярном чемпионате и 1 раз сыграл в плей-офф, не набрав игр для нанесения фамилии на Кубок Стэнли.

В сезоне-2018/19 Беннетт сыграл 5 матчей в КХЛ за минское «Динамо», в которых набрал 1 (0+1) очко.