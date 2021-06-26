Экс-форвард «Питтсбурга» Бо Беннетт завершил карьеру в 29 лет
17:38
Бывший форвард «Питтсбурга» Бо Беннетт объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет.
Причиной игрок назвал многочисленные травмы, из-за которых он, в частности, пропустил сезон-2020/21.
Хоккеист был выбран «Питтсбургом» под общим 20-м номером на драфте НХЛ-2010.
В НХЛ он провел в общей сложности 200 матчей, в которых набрал 64 (24+40) очка. В плей-офф добавил 6 (2+4) баллов в 21 игре.
В чемпионском для «Питтсбурга» сезоне-2015/16 провел 33 матча в регулярном чемпионате и 1 раз сыграл в плей-офф, не набрав игр для нанесения фамилии на Кубок Стэнли.
В сезоне-2018/19 Беннетт сыграл 5 матчей в КХЛ за минское «Динамо», в которых набрал 1 (0+1) очко.
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