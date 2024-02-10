2 очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Питтсбург»

«Миннесота» на своем льду переиграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Уайлд» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

«Миннесота» набрала 51 очко и занимает 12-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 53 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Питтсбург» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Болди — 17 (бол., Капризов, Фэйбер), 12:57 — 1:0. Рил. Смит — 9 (Малкин), 22:54 — 1:1. Бродин — 2 (Болди, Эрикссон Эк), 26:12 — 2:1. Кросби — 28 (бол., Карлссон, Гюнцель), 41:01 — 2:2. Капризов — 20 (Богосян, Бродин), 49:34 — 3:2.

Вратари: Флери — Неделькович.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 30 (8+15+7) — 35 (8+13+14).

Наши: Капризов (21.01/2/0) — Малкин (17.51/4/+1).

10 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19329 зрителей.