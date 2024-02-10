«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Чикаго». Панарин набрал одно очко

«Рейнджерс» на выезде переиграли «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Команда из Нью-Йорка одержала четвертую победу подряд.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин сделал одну голевую передачу.

«Чикаго» с 31 очком идет на последнем месте в Западной конференции. «Рейнджерс» занимают 2-ю строчку в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Рейнджерс» — 3:4 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 0:1)

Голы: Власик — 2, 2:39 — 1:0. Лафренье — 14 (Миллер, Панарин), 4:49 — 1:1. Крайдер — 24 (Фокс, Линдгрен), 6:16 — 1:2. Бродзински — 4 (Куилль, Какко), 29:02 — 1:3. Фолиньо — 11 (Курашев, Т. Джонсон), 53:37 — 2:3. Дикинсон — 16 (Джонс, Курашев), 58:58 — 3:3. Зибанежад — 16 (Крайдер, Фокс), 62:37 — 3:4.

Вратари: Мразек (58:14 — 58:58, 62:37) — Шестеркин (7:49 — 8:15, 62:37).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 31 (8+11+12+0) — 35 (12+17+3+3).

Наши: — - Панарин (19.57/2/+1).

10 февраля. Чикаго. United Center. 19995 зрителей.