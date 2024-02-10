Флери сыграл 1000-й матч в НХЛ

Голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флери вышел на лед в стартовом составе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Сегодняшняя игра стала для 39-летнего канадца 1000-й в североамериканской лиге, из которых 552 победные.

За «Уайлд» он сыграл 79 матчей (41 победа). Ранее также выступал за «Питтсбург» (691 матч — 375 побед), «Вегас» (192 матча — 117 побед) и «Чикаго» (45 матчей — 19 побед).