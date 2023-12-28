«Миннесота» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

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«Миннесота» победила «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Миннесота» занимает 10-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 36 очками в 33 матчах.

«Детройт» идет на 12-й строчке Востока с 36 очками в 35 играх.