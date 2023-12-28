«Нэшвилл» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Каролина» поднялась на седьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 40 очками в 35 матчах.

«Нэшвилл» идет восьмым с 38 очками в 35 играх.