«Миннесота» обыграла «Детройт». Капризов набрал 2 очка
«Миннесота» одержала победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Уайлд» продлили победную серию до четырех встреч.
Российский нападающий Кирилл Капризов сделал одну голевую передачу и забросил одну шайбу.
«Миннесота» набралась 36 очков и поднялась на 9-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на 12-й строчке в Восточной конференции — 36 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Детройт» — 6:3 (1:1, 1:0, 4:2)
Голы: Болди — 10 (Капризов, Эрикссон Эк), 0:38 — 1:0. Кейн — 6 (Дебринкэт), 6:32 — 1:1. Юханссон — 3, 21:37 — 2:1. Дебринкэт — 16 (бол., Гостисбеер, Комфер), 42:43 — 2:2. Хартман — 10 (Юханссон, Богосян), 44:35 — 3:2. Фолиньо — 5 (Миддлтон), 45:27 — 4:2. Юханссон — 4 (Росси), 46:42 — 5:2. Спронг — 9 (Эдвинссон, Берггрен), 48:00 — 5:3. Капризов — 13 (Мермис), 54:15 — 6:3.
Вратари: Густавссон — Раймер.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 31 (8+13+10) — 28 (9+9+10).
Наши: Капризов (20.15/6/+1) — -.
28 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|33
|24
|9
|49
|2
|Айлендерс
|34
|16
|18
|41
|3
|Филадельфия
|33
|18
|15
|40
|4
|Вашингтон
|32
|17
|15
|39
|5
|Нью-Джерси
|33
|18
|15
|38
|6
|Каролина
|34
|17
|17
|38
|7
|Питтсбург
|33
|16
|17
|36
|8
|Коламбус
|36
|11
|25
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|33
|20
|13
|46
|2
|Флорида
|34
|20
|14
|42
|3
|Торонто
|32
|17
|15
|40
|4
|Тампа-Бэй
|36
|17
|19
|39
|5
|Детройт
|35
|16
|19
|36
|6
|Монреаль
|33
|15
|18
|35
|7
|Баффало
|36
|14
|22
|32
|8
|Оттава
|30
|13
|17
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|33
|20
|13
|44
|2
|Колорадо
|34
|21
|13
|44
|3
|Виннипег
|32
|20
|12
|43
|4
|Нэшвилл
|34
|19
|15
|38
|5
|Сент-Луис
|34
|18
|16
|37
|6
|Аризона
|33
|17
|16
|36
|7
|Миннесота
|33
|16
|17
|36
|8
|Чикаго
|33
|10
|23
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|35
|23
|12
|49
|2
|Вегас
|35
|21
|14
|47
|3
|Лос-Анджелес
|30
|19
|11
|42
|4
|Калгари
|34
|14
|20
|33
|5
|Сиэтл
|35
|12
|23
|33
|6
|Эдмонтон
|31
|15
|16
|31
|7
|Анахайм
|33
|12
|21
|24
|8
|Сан-Хосе
|34
|9
|25
|21
|28.12
|03:00
|
Торонто – Оттава
|2 : 4
|28.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|2 : 3
|28.12
|03:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|5 : 1
|28.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|28.12
|03:30
|
Баффало – Бостон
|1 : 4
|28.12
|03:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|0 : 7
|28.12
|04:00
|
Сент-Луис – Даллас
|2 : 1
|28.12
|04:00
|
Нэшвилл – Каролина
|2 : 5
|28.12
|04:00
|
Миннесота – Детройт
|6 : 3
|28.12
|05:00
|
Чикаго – Виннипег
|- : -
|28.12
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|- : -
|28.12
|05:30
|
Калгари – Сиэтл
|- : -
|28.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|- : -
|28.12
|06:00
|
Анахайм – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|58
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|34
|54
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|35
|47
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|31
|28
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|35
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|24
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93