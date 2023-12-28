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«Миннесота» обыграла «Детройт». Капризов набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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28 декабря. «Миннесота» – «Детройт» – 6:3.
Фото USA Today Sports

«Миннесота» одержала победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Уайлд» продлили победную серию до четырех встреч.

Российский нападающий Кирилл Капризов сделал одну голевую передачу и забросил одну шайбу.

«Миннесота» набралась 36 очков и поднялась на 9-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на 12-й строчке в Восточной конференции — 36 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Детройт» — 6:3 (1:1, 1:0, 4:2)

Голы: Болди — 10 (Капризов, Эрикссон Эк), 0:38 — 1:0. Кейн — 6 (Дебринкэт), 6:32 — 1:1. Юханссон — 3, 21:37 — 2:1. Дебринкэт — 16 (бол., Гостисбеер, Комфер), 42:43 — 2:2. Хартман — 10 (Юханссон, Богосян), 44:35 — 3:2. Фолиньо — 5 (Миддлтон), 45:27 — 4:2. Юханссон — 4 (Росси), 46:42 — 5:2. Спронг — 9 (Эдвинссон, Берггрен), 48:00 — 5:3. Капризов — 13 (Мермис), 54:15 — 6:3.

Вратари: Густавссон — Раймер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (8+13+10) — 28 (9+9+10).

Наши: Капризов (20.15/6/+1) — -.

28 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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