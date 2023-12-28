Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:23

«Бостон» обыграл «Баффало» и прервал серию из четырех поражений

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Бостон» обыграл «Баффало» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Нападающий «Брюинз» Чарли Койл сделал дубль, у Брэда Маршана и Джейка Дебраска по две результативные передачи.

«Бостон» прервал серию из четырех поражений, команда занимает второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 46 очками в 33 матчах.

«Баффало» идет на 14-й строчке с 32 очками в 36 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Бостон» — 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Голы: Лорей — 3 (ван Римсдайк, Фредерик), 4:19 — 0:1. Койл — 11 (бол., Дебраск, Маршан), 13:42 — 0:2. Койл — 12 (бол., Дебраск, Пастрняк), 24:18 — 0:3. Гики — 6 (бол., Макэвой, Маршан), 33:44 — 0:4. Э. Джонсон — 3 (Пауэр, Миттельштадт), 45:11 — 1:4.

Вратари: Леви — Суэймен.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 26 (8+10+8) — 25 (7+13+5).

28 декабря. Баффало. KeyBank Center. 19070 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Бостон Брюинз
0
Читайте также
МВД объявило в розыск уехавших в США российских фехтовальщиков
Слуцкий стал главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа»
Отец Ивлеевой прокомментировал вечеринку дочери
Кадыров предложил участникам вечеринки Ивлеевой способ реабилитировать себя
Центробанк составил топ фраз мошенников при попытке обмана по телефону
Politico: США и Европа меняют стратегию по Украине, допуская уступки России
Популярное видео
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Панарин стал второй звездой матча с «Вашингтоном»

НХЛ: «Рейнджерс» победил «Вашингтон», «Тампа-Бэй» проиграла «Флориде». Результаты матчей 28 декабря
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 33 24 9 49
2 Айлендерс 34 16 18 41
3 Филадельфия 33 18 15 40
4 Вашингтон 32 17 15 39
5 Нью-Джерси 33 18 15 38
6 Каролина 34 17 17 38
7 Питтсбург 33 16 17 36
8 Коламбус 36 11 25 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 33 20 13 46
2 Флорида 34 20 14 42
3 Торонто 32 17 15 40
4 Тампа-Бэй 36 17 19 39
5 Детройт 35 16 19 36
6 Монреаль 33 15 18 35
7 Баффало 36 14 22 32
8 Оттава 30 13 17 26
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 33 20 13 44
2 Колорадо 34 21 13 44
3 Виннипег 32 20 12 43
4 Нэшвилл 34 19 15 38
5 Сент-Луис 34 18 16 37
6 Аризона 33 17 16 36
7 Миннесота 33 16 17 36
8 Чикаго 33 10 23 21
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 35 23 12 49
2 Вегас 35 21 14 47
3 Лос-Анджелес 30 19 11 42
4 Калгари 34 14 20 33
5 Сиэтл 35 12 23 33
6 Эдмонтон 31 15 16 31
7 Анахайм 33 12 21 24
8 Сан-Хосе 34 9 25 21
Результаты / календарь
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
28.12 03:00
Торонто – Оттава
 2 : 4
28.12 03:00
Тампа-Бэй – Флорида
 2 : 3
28.12 03:00
Рейнджерс – Вашингтон
 5 : 1
28.12 03:00
Нью-Джерси – Коламбус
 4 : 3 ОТ
28.12 03:30
Баффало – Бостон
 1 : 4
28.12 03:30
Айлендерс – Питтсбург
 0 : 7
28.12 04:00
Сент-Луис – Даллас
 2 : 1
28.12 04:00
Нэшвилл – Каролина
 2 : 5
28.12 04:00
Миннесота – Детройт
 6 : 3
28.12 05:00
Чикаго – Виннипег
 - : -
28.12 05:00
Аризона – Колорадо
 - : -
28.12 05:30
Калгари – Сиэтл
 - : -
28.12 06:00
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 - : -
28.12 06:00
Анахайм – Вегас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 35 58
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 34 54
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 35 47
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 31 28
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 35 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 35 24
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 15 1.93

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости