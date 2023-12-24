Бедард в матче с «Сент-Луисом» забил лакросс-гол

Читать «СЭ» в

Форвард «Чикаго» Коннор Бедард отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

18-летний канадец забросил шайбу на четвертой минуте, забив лакрос-гол.

На данный момент на счету Бедарда 30 (13+17) очков в 33 матчах сезона.