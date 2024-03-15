«Миннесота» обыграла «Анахайм». Капризов забросил одну шайбу

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«Миннесота» выиграла у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. «Дакс» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу. Его признали первой звездой встречи.

«Миннесота» набрала 73 очка и идет на 9-й строчке в Западной конференции. «Анахайм» занимает 14-е место — 49 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Анахайм» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Богосян — 3 (Росси, Бродин), 14:44 — 1:0. Капризов — 34 (Хартман, Болди), 22:17 — 2:0.

Вратари: Флери — Достал (57:29).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 31 (10+15+6) — 16 (7+2+7).

Наши: Капризов (21.19/8/+1), Хуснутдинов (11.54/0/0) — Минтюков (18.04/1/-2).

15 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18376 зрителей.