«Нью-Джерси» выиграл у «Далласа»
«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Старз» потерпели второе поражение подряд.
Нападающие «Дэвилз» Крис Тирни и Тимо Майер набрали по 2 (1+1) очка.
«Нью-Джерси» набрал 68 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет третьим в Западной конференции — 89 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Нью-Джерси» — 2:6 (2:2, 0:3, 0:1)
Голы: Джонстон — 25 (Бенн, Харли), 0:15 — 1:0. Хаула — 14, 5:41 — 1:1. Смит — 8 (Хаканпяя, Делландреа), 12:04 — 2:1. Тирни — 2 (Макдермид, Десаймон), 17:14 — 2:2. Мерсер — 17 (Хишир, Л. Хьюз), 21:31 — 2:3. Майер — 19 (Братт, Немец), 23:52 — 2:4. Носек — 1 (Лазар), 25:12 — 2:5. Хольц — 14 (Тирни, Майер), 54:25 — 2:6.
Вратари: Эттингер (Уэджвуд, 23:52) — Аллен.
Штраф: 0 — 6.
Броски: 37 (7+16+14) — 20 (6+8+6).
15 марта. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|66
|43
|23
|90
|2
|Каролина
|66
|40
|26
|86
|3
|Филадельфия
|67
|34
|33
|76
|4
|Айлендерс
|65
|29
|36
|72
|5
|Вашингтон
|64
|30
|34
|69
|6
|Питтсбург
|65
|29
|36
|67
|7
|Нью-Джерси
|65
|31
|34
|66
|8
|Коламбус
|66
|22
|44
|55
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|67
|45
|22
|94
|2
|Бостон
|68
|39
|29
|93
|3
|Торонто
|65
|38
|27
|84
|4
|Тампа-Бэй
|66
|35
|31
|76
|5
|Детройт
|66
|33
|33
|72
|6
|Баффало
|67
|32
|35
|69
|7
|Монреаль
|66
|25
|41
|61
|8
|Оттава
|64
|27
|37
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|67
|42
|25
|89
|2
|Даллас
|67
|40
|27
|89
|3
|Виннипег
|65
|41
|24
|87
|4
|Нэшвилл
|67
|38
|29
|80
|5
|Сент-Луис
|66
|34
|32
|71
|6
|Миннесота
|66
|32
|34
|71
|7
|Аризона
|67
|27
|40
|59
|8
|Чикаго
|66
|18
|48
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|67
|42
|25
|92
|2
|Эдмонтон
|64
|40
|24
|83
|3
|Вегас
|65
|35
|30
|77
|4
|Лос-Анджелес
|65
|33
|32
|77
|5
|Сиэтл
|64
|28
|36
|68
|6
|Калгари
|65
|31
|34
|67
|7
|Анахайм
|65
|23
|42
|49
|8
|Сан-Хосе
|65
|16
|49
|39
|15.03
|02:00
|
Питтсбург – Сан-Хосе
|6 : 3
|15.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|6 : 3
|15.03
|02:00
|
Филадельфия – Торонто
|2 : 6
|15.03
|02:00
|
Монреаль – Бостон
|1 : 2 ОТ
|15.03
|02:00
|
Баффало – Айлендерс
|4 : 0
|15.03
|02:00
|
Коламбус – Оттава
|2 : 3 Б
|15.03
|02:00
|
Детройт – Аризона
|1 : 4
|15.03
|02:00
|
Каролина – Флорида
|4 : 0
|15.03
|03:00
|
Миннесота – Анахайм
|2 : 0
|15.03
|03:00
|
Даллас – Нью-Джерси
|2 : 6
|15.03
|04:00
|
Калгари – Вегас
|- : -
|15.03
|05:00
|
Сиэтл – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|67
|115
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|65
|112
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|106
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|64
|55
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|63
|48
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|67
|46
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97