Миллиардер из Торонто станет владельцем «Оттавы»

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Миллиардер Майкл Эндлауэр станет владельцем «Оттавы», сообщается на сайте НХЛ.

По данным источника, кандидатуру функционера должны еще утвердить другие владельцы клубов НХЛ.

Сообщается, что «Оттава» будет стоить Эндлауэру 950 миллионов долларов.

Эндлауэр также является совладельцем «Монреаля» и владельцем команды «Буллдогс» из лиги Онтарио.

У 57-летнего Эндлауэра бизнес по транспортировке и логистике, основными клиентами его компании являются учреждения здравоохранения.