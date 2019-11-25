Вратарь «Эдмонтона» Микко Коскинен подвел итоги победного матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:3Б).

— Это огромная победа, — приводит слова Коскинена официальный сайт НХЛ. — Действительно большой выезд для нас. Эта победа многое говорит о нас — мы никогда не сдаемся.

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Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Эдмонтон» — 3:4 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Нил — 14 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 2:05 — 0:1. Седерберг — 7 (бол., Шмолц , Голигоски), 9:43 — 1:1. Чейссон — 2 (Ганье, Клефбом), 21:22 — 1:2. Фишер — 3 (Грабнер, Голигоски), 31:52 — 2:2. Хиностроза — 4 (Голигоски, Чикран), 33:25 — 3:2. Гранлунд — 3 (Русселль), 53:12 — 3:3.

Победный буллит: Макдэвид.

Вратари: Кюмпер — Коскинен.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 29 (15+6+7+1) — 37 (15+9+10+3).

Наши: Любушкин (13.10/1/-1) — -.

25 ноября. Глендейл. Gila River Arena.

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