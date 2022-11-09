Михеев забросил четвертую шайбу в сезоне

«Ванкувер» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы». После двух периодов счет 2:2.

На 14-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Для 28-летнего россиянина эта шайба стала четвертой в этом сезоне.