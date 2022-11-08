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Сегодня, 22:55

Валерий Ничушкин пропустит около месяца из-за травмы

Анна Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин пропустит около месяца из-за травмы.

Как сообщает журналист Кайл Фредриксон, 27-летнему россиянину потребуется операция на лодыжке и из-за этого он пропустит около месяца.

Нападающий получил травму нижней части тела 26 октября во время встречи с «Рейнджерс» (3:2 Б), а 28 октября попал в список травмированных. В текущем сезоне Ничушкин провел 7 матчей, в которых набрал 12 (7+5) очков.

«Колорадо» занимает седьмое место в турнирной табдице Западной конференции, набрав 13 очков в 11 матчах.

Источник: twitter
Валерий Ничушкин
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Эрик Карлссон

Сан-Хосе

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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 13 13
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 14 10
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

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Джейк Эттингер

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