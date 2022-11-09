Канадский нападающий «Эдмонтона» получил страшную травму

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Нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

Нападающий «Лайтнинг» Патрик Марун зацепил коньком руку соперника. Лед был весь в крови, поэтому Кейна потребовалась помощь врачей.