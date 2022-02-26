Михеев вернулся к тренировкам в составе «Торонто»

Нападающий «Торонто» Илья Михеев вернулся к тренировкам с основным составом, сообщает TSN.

Ilya Mikheyev preparing to go on the ice for the Leafs optional morning skate



He left Thursday's game early and missed Friday's practice due to a non-COVID illness @TSN_Edge pic.twitter.com/yUqrGsxLU8 — Mark Masters (@markhmasters) February 26, 2022

Россиянин пропустил последние пару дней из-за болезни. В клубе подчеркнули, что речь не идет о коронавирусе.

27-летний форвард в нынешнем сезоне забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах.