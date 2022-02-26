Защитник «Питтсбурга» пропустит несколько недель из-за травмы

Защитник Майк Мэтисон не сможет сыграть за «Питтсбург» в ближайших матчах регулярного чемпионата НХЛ, сообщает ESPN.

Канадец пропустит несколько недель из-за повреждения «верхней части тела».

В текущем сезоне защитник набрал 21 (7+14) балл за результативность при полезности «плюс 4» в 50 матчах чемпионата НХЛ.