Михеев признан первой звездой матча «Калгари» — «Ванкувер»

Форвард «Ванкувера» Илья Михеева стал первой звездой матча с «Калгари» в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин забил гол и отдал результативную передачу в победной встрече с «Флэймз» (4:3). В этом сезоне Михеев набрал 14 (8+6) очков в 21 матче за клуб.

Второй звездой матча стал игрок «Кэнакс» Филип Гронек — автор двух передач.

Третьей звездой игры признан Элиас Линдхольм («Калгари»), который оформил дубль.